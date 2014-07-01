ЗМІ: Під Радою сталася бійка - майданівці заганяли на роботу депутата

Про це повідомляє LB.ua.

У бійці брали участь 14 сотня, яка охороняє парламент, та інші представники Самооборони, яких ідентифікувати не вдалося. Відомо, що при цьому був і батальйон "Київ-1".

Про причини бійки ще нічого не відомо. Її свідки не змогли пояснити, чому вона виникла.

Читайте такожУ Києві до готелю "Турист" увірвалися люди в балаклавах із димовими шашкамиПід час сутички було підірвано три світлошумові гранати "Терен" і кинуто пляшку з коктейлем Молотова, але вона не розбилася і не зайнялася.

Є один потерпілий, лікарі "швидкої" надають йому допомогу.

Варто зазначити, що під Верховною Радою сьогодні відбувався черговий мітинг валютних позичальників, які перекрили вуличний рух.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому нібито пояснюється причина бійки - представники Самооборони начебто вимагали від нардепа Сергія Пашинського повернутися на робоче місце і працювати.

Увага, в відео присутня нецензурна лексика.