Кличко підтримує ініціативу про заборону на продаж спиртного після 22.00 в столиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив журналістам на брифінгу.

“Такий досвід є в деяких країнах світу, коли після певної години доби заборонений продаж спиртного. Ми повинні розглянути це питання. Я чув про таку ініціативу. Ми її розглянемо, проти такої заборони я нічого не маю”, - сказав він.

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