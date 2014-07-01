Кличко підтримує ініціативу про заборону на продаж спиртного після 22.00 в столиці
12:16, 01 липня 2014Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що не проти депутатської ініціативи про заборону продаж спиртного у столиці в період з 22.00 по 8.00.
Кличко вважає за доцільне заборонити продаж спиртного після 22:00 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив журналістам на брифінгу.
“Такий досвід є в деяких країнах світу, коли після певної години доби заборонений продаж спиртного. Ми повинні розглянути це питання. Я чув про таку ініціативу. Ми її розглянемо, проти такої заборони я нічого не маю”, - сказав він.
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