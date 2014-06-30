У Києві за підробку документів затримано двох водіїв - ДАІ
11:24, 30 червня 2014Київ
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У Києві в неділю, 29 червня, працівники ДАІ за підробку документів затримали двох водіїв.
У Києві за підробку документів затримано двох водіїв - ДАІ / job-sbu.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Києва, у Дніпровському районі за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль «Опель Омега». При перевірці документів водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу викликало сумнів у його дійсності.Читайте такожДАІ: За 10 днів зафіксовано 118 фактів спроб дачі хабара водіями
У Печерському районі водій автомобіля «АудіА6» теж надав для перевірки документи з ознаками підробки.
Для з’ясування обставин водіїв було доставлено до райуправлінь міліції.
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