У Києві за підробку документів затримано двох водіїв - ДАІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Києва, у Дніпровському районі за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль «Опель Омега». При перевірці документів водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу викликало сумнів у його дійсності.Читайте такожДАІ: За 10 днів зафіксовано 118 фактів спроб дачі хабара водіями

У Печерському районі водій автомобіля «АудіА6» теж надав для перевірки документи з ознаками підробки.

Для з’ясування обставин водіїв було доставлено до райуправлінь міліції.