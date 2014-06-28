Міліція охороняє центр Києва в посиленому режимі

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві, сьогодні в столиці проводиться низка заходів з нагоди Дня Конституції, а також кілька мітингів та акцій з масовою участю громадян, у відповідності з раніше поданими заявками.

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Для охорони громадського порядку і безпеки киян та гостей столиці у центральній частині міста задіяно понад 1 тис. співробітників міліції, які несуть службу в посиленому режимі.

Грубих порушень громадського порядку не зафіксовано.