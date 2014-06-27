Партнер Фірташа та Льовочкіна розповів, як побудував житловий комплекс, що спотворив Київ

Цей комплекс назавжди зруйнував краєвид правого берега Дніпра.

Ігор Ніконов, відомий київський забудовник, власник компанії К.А.Н і бізнес-партнер Льовочкіна і Фірташа в своєму інтерв'ю Сергію Лещенко, опублікованому «Українською правдою», заявив, що не вважає житловий комплекс "Diamond Hill" таким, що спотворює київський ландшафт.

Про це він заявив, відповідаючи на питання, чи немає у нього моральних мук через те, що тепер через цей будинок зруйновано краєвид Києва з усього лівого берега.

«Бачите, у вас така думка, а у багатьох людей - абсолютно інша. Якби я зараз це робив, то будинок був би трошки інший. І взагалі, дивлячись з чим порівнювати? З будинком на Грушевського, 9-а?», - заявив він.

«Я переробив, напевно, 300 варіантів будинку на площі Слави, які малювали архітектори. І, на жаль, все, що ми змогли з них вичавити - я вичавив. Всередині воно вийшло більш-менш. Але це, знову ж таки, суб'єктивна річ», - додав Ніконов.

Читайте такожКличко три тижні переконував забудовника Ніконова очолити радників мераНіконов також повідомив, що замовником був Вагіф Алієв, але потім уточнив, що компанія «Мандарин-Плаза».

Відповідаючи на питання журналіста, чи не можна б його якось переконати, що це руйнує зовнішній вигляд Києва, Ніконов відповів, що не вважає архітектурні смаки журналіста догмою в останній інстанції.

«Ви дійсно вважаєте, що ваші архітектурні смаки - це догма в останній інстанції? Проекти, які я зробив - я ніколи в них не закохуюсь. Більше того, я потім абсолютно критично до них ставлюся. Я приходжу і кажу: "Ось тут треба було зробити по-іншому, це вже не так, це мені вже не подобається", і пішло-поїхало», - сказав Ніконов.

«Чисто психологічно для мене є дві концепції забудови будь-якого району: є концепція - одна висотна будівля, а навколо неї багато благоустрою, і є інша концепція - низькоповерхові будівлі і благоустрою менше. І ще невідомо, що більш правильно насправді», - додав він.

Група компаній "К.А.Н. Девелопмент", президентом якої є Ігор Ніконов, побудувала низку житлових комплексів у столиці. Зокрема, Diamond Hill, "Паркове містечко", ТРЦ Ocean Plaza, "Комфорт Таун", Arena City, офісний центр "Парус" та інші.

Також Ніконова вважають бізнес-партнером родини Черновецького і Дмитра Фірташа.

Останній його проект - це спорудження для Дмитра Фірташа на Кільцевій дорозі найбільшого у Східній Європі торгово-розважального центру "Республіка".