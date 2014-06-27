Партнер Фірташа та Льовочкіна розповів, як побудував житловий комплекс, що спотворив Київ
Ігор Ніконов, керівник групи радників мера Києва Віталія Кличка, розповів про своє ставлення до скандального комплексу "Diamond Hill", побудованого біля площі Слави на місці знесеного дитсадка.
Цей комплекс назавжди зруйнував краєвид правого берега Дніпра.
Ігор Ніконов, відомий київський забудовник, власник компанії К.А.Н і бізнес-партнер Льовочкіна і Фірташа в своєму інтерв'ю Сергію Лещенко, опублікованому «Українською правдою», заявив, що не вважає житловий комплекс "Diamond Hill" таким, що спотворює київський ландшафт.
Про це він заявив, відповідаючи на питання, чи немає у нього моральних мук через те, що тепер через цей будинок зруйновано краєвид Києва з усього лівого берега.
«Бачите, у вас така думка, а у багатьох людей - абсолютно інша. Якби я зараз це робив, то будинок був би трошки інший. І взагалі, дивлячись з чим порівнювати? З будинком на Грушевського, 9-а?», - заявив він.
«Я переробив, напевно, 300 варіантів будинку на площі Слави, які малювали архітектори. І, на жаль, все, що ми змогли з них вичавити - я вичавив. Всередині воно вийшло більш-менш. Але це, знову ж таки, суб'єктивна річ», - додав Ніконов.
Читайте такожКличко три тижні переконував забудовника Ніконова очолити радників мераНіконов також повідомив, що замовником був Вагіф Алієв, але потім уточнив, що компанія «Мандарин-Плаза».
Відповідаючи на питання журналіста, чи не можна б його якось переконати, що це руйнує зовнішній вигляд Києва, Ніконов відповів, що не вважає архітектурні смаки журналіста догмою в останній інстанції.
«Ви дійсно вважаєте, що ваші архітектурні смаки - це догма в останній інстанції? Проекти, які я зробив - я ніколи в них не закохуюсь. Більше того, я потім абсолютно критично до них ставлюся. Я приходжу і кажу: "Ось тут треба було зробити по-іншому, це вже не так, це мені вже не подобається", і пішло-поїхало», - сказав Ніконов.
«Чисто психологічно для мене є дві концепції забудови будь-якого району: є концепція - одна висотна будівля, а навколо неї багато благоустрою, і є інша концепція - низькоповерхові будівлі і благоустрою менше. І ще невідомо, що більш правильно насправді», - додав він.
Група компаній "К.А.Н. Девелопмент", президентом якої є Ігор Ніконов, побудувала низку житлових комплексів у столиці. Зокрема, Diamond Hill, "Паркове містечко", ТРЦ Ocean Plaza, "Комфорт Таун", Arena City, офісний центр "Парус" та інші.
Також Ніконова вважають бізнес-партнером родини Черновецького і Дмитра Фірташа.
Останній його проект - це спорудження для Дмитра Фірташа на Кільцевій дорозі найбільшого у Східній Європі торгово-розважального центру "Республіка".