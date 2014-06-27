Кличко три тижні переконував забудовника Ніконова очолити радників мера

За словами останнього, Кличко три тижні переконував його прийняти пропозицію і зайняти посаду, заявив Ніконов в інтерв'ю Українській правді, яке цитує ТСН.

"Три тижні він мене переконував, що треба йти. Він розумів, що йому потрібні люди, які можуть абсолютно чітко ідентифікувати проблему, знайти найкоротший шлях для вирішення, та найголовніше - дотиснути ситуацію до того, щоб цю проблему вирішити", - заявив Ніконов.

Він зазначив, що у нього такий стиль роботи: "Я взагалі не люблю занадто довго зациклюватися на якійсь маячні".

Також Ніконов розповів, що познайомився з Віталієм Кличком більше 20-ти років тому. "Я знаю Віталія з 1993 року, коли я працював у корпорації "Республіка" Ігоря Бакая (екс-глава "Нафтогазу України" і ДУСі, - ред.), а Віталій орендував у школі поруч із готелем "Авангард" зал для боксу. Ми там і познайомилися".

Читайте такожЕксперт: новій київській владі в найкоротші терміни необхідно зламати корупціюНа питання, чи були причетні брати Клички до силового підрозділу Бакая і чи брали участь у рекеті, Ніконов заявив: "Та ну, перестаньте! Де Віталій або Володимир, а де рекет? Я часто їздив на бокс і бачив, як люди навколо них іноді зухвало себе поводили. Але вони ніколи не використовували свою силу, демонструючи залізну витримку".

Ніконов є власником компанії К.А.Н. Серед її проектів, зокрема, хмарочос на площі Слави в центрі Києва, який оцінюють як такий, що зіпсував ландшафт столиці.