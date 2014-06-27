Кличко про КМДА: Я прийшов не по зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після того, як був представлений на посаді голови КМДА співробітникам апарату адміністрації.

“Я прийшов не по заробітну плату. Я прийшов для того, щоб зробити зміни в моєму місті, у моїй країні... Усі бачили, я заробив гроші чесно і відверто. І всі знають, як я їх заробив. Зарплату у Верховній Раді я ніколи не отримував (зарплата Кличка становила 11 тис. грн як голови фракції “УДАР” – УНІАН) і навіть не знаю, де її отримують. Я написав заяву, щоб її перераховували у дитячий будинок (“Ромашка”). Таким же чином я можу тут зробити”, - сказав Кличко.

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Також, за словами Кличка, він не цікавився, як він йтиме у відпустку - як міський голова чи як голова КМДА. “Питання відпустки найближчим часом не стоїть. Бо люди вимагають змін. І тому треба працювати”, - зазначив Кличко.