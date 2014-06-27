Кличко впевнений, що Хрещатик найближчим часом розблокують для проїзду
Київський міський голова Віталій Кличко упевнений, що найближчим часом вулиця Хрещатик буде розблокована для проїзду транспорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав сьогодні на брифінгу.
Він зауважив, що кожен день спілкується з людьми на Майдані. Він підкреслив, що Майдан - це не барикади, а “сила духу, боротьба”. Тому, переконаний він, з людьми необхідно вести переговори та переконувати, що центр столиці потрібно відновити для руху транспорту, оскільки це є важливою транспортною артерією.
“Ми повинні потроху робити те, щоб люди могли пересуватись вільно, щоб по Хрещатику можна було проїхати. Ми спілкуємось з людьми, переконуємо їх і кожен день робимо крок за кроком. І впевнений, що найближчим часом рух по Хрещатику буде відновлено”, - сказав Кличко.
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За його словами, наразі важко сказати, яка кількість людей залишається в наметах на Майдані, але приблизно це до тисячі осіб.
Кличко повідомив, що влада пропонує їм перенести намети в інше місце “на вільні майданчики, яких достатньо в Києві”, або переїхати для тимчасового проживання в санаторії під Києвом, оскільки люди не хочуть їхати далеко від столиці.