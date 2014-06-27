Кличко впевнений, що Хрещатик найближчим часом розблокують для проїзду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав сьогодні на брифінгу.

Він зауважив, що кожен день спілкується з людьми на Майдані. Він підкреслив, що Майдан - це не барикади, а “сила духу, боротьба”. Тому, переконаний він, з людьми необхідно вести переговори та переконувати, що центр столиці потрібно відновити для руху транспорту, оскільки це є важливою транспортною артерією.

“Ми повинні потроху робити те, щоб люди могли пересуватись вільно, щоб по Хрещатику можна було проїхати. Ми спілкуємось з людьми, переконуємо їх і кожен день робимо крок за кроком. І впевнений, що найближчим часом рух по Хрещатику буде відновлено”, - сказав Кличко.

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За його словами, наразі важко сказати, яка кількість людей залишається в наметах на Майдані, але приблизно це до тисячі осіб.

Кличко повідомив, що влада пропонує їм перенести намети в інше місце “на вільні майданчики, яких достатньо в Києві”, або переїхати для тимчасового проживання в санаторії під Києвом, оскільки люди не хочуть їхати далеко від столиці.