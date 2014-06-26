У КМДА розповіли про нову комплексну схему розміщення МАФів: паспорта кіоскам хочуть видавати на 5 років

Після затвердження нової Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в Києві влада має намір видавати паспорт прив’язки кіоска до місцевості терміном на п’ять років, що захистить підприємців «від свавілля бюрократичної системи».

Про це сказала заступник голови робочої групи з врегулювання проблемних питань діяльності власників тимчасових споруд в м. Києві Людмила Денисюк, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Вона зазначила, що наразі триває робота над доопрацюванням Комплексної схеми.

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«Ми почули підприємців Києва та призупинили дію Комплексної схеми, розробленої та затвердженої Департаментом містобудування та архітектури в грудні 2013 року, що викликала обурення серед громадськості… Тільки Комплексна схема є єдино можливим законним механізмом впорядкування розміщення тимчасових споруд у столиці. Саме тому ми маємо внести зміни до існуючої схеми з урахуванням власників тих ТС, які мали дозвільну документацію, сплачували за оренду землі та пайовий внесок у 2012-2013 роках. Це приблизно 5,5 тисячі підприємців», – звернулася на черговому засіданні робочої групи до підприємців Денисюк.

Вона додала, що в районних адміністраціях столиці будуть проводитися розширені наради з громадськими організаціями і підприємцями-власниками тимчасових споруд, що розміщені на території відповідних районів. На нарадах буде опрацьовано зміни до порядку розміщення ТС в районах та сформовано відповідні пропозиції на картографічних матеріалах. Кожен район надасть їх Департаменту містобудування та архітектури, і ці зміни будуть враховані в Комплексній схемі.

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«Таким чином, ми матимемо нову доопрацьовану Комплексну схему розміщення ТС, яка буде, з одного боку, враховувати інтереси підприємців, а з іншого – впорядковуватиме кількість, правила розміщення та зовнішній вигляд тимчасових споруд», - запевняє Денисюк.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2013 р. тодішній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов своїм розпорядженням затвердив Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в Києві.

Влада міста тоді заявляла, що має намір до кінця року прийняти всі необхідні нормативні документи для впорядкування мережі МАФів і тимчасових споруд. А в 2014 р. планувалось розпочати роботи з наведення ладу в цій сфері. Загалом демонтувати передбачалось до 8 тис. кіосків. Влада заявляла, що розпочнеться демонтаж після того, як буде розпорядженням затверджено Комплексну схему розміщення малих архітектурних форм, а Київрада затвердить порядок розміщення МАФів відповідно до розробленої схеми.

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22 квітня ц.р. наступний голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко призупинив дію розпорядження від 13 грудня 2013 р., яким було затверджено Комплексну схему розміщення МАФів. У документі за підписом Бондаренка зазначається, що рішення прийнято, враховуючи звернення ряду громадських організацій та з метою “зняття соціальної напруги та врегулювання проблемних питань діяльності суб’єктів господарювання - власників тимчасових споруд”.

Тоді ж, у квітні, за дорученням голови КМДА тимчасово призупинено прийом документів на відповідність намірів замовника щодо місця розташування тимчасових споруд і на оформлення паспортів прив’язки.

За даними заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальника Служби містобудівного кадастру Андрія Вавриша, у Києві влада нарахувала 20 тис. незаконних кіосків, що загрожують безпеці людей.