У Києві частину дороги на бульварі Шевченка, що провалилася, тимчасово покриють щебенем

У зв’язку з несприятливими погодними умовами працівники комунальної корпорації «Київавтодор» не можуть приступити до поновлення дорожнього полотна на бульварі Тараса Шевченка, яке було вчора пошкоджене через порив труби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Тому було прийнято рішення забезпечити рух автотранспорту на тимчасовому покритті, уклавши щебінь, йдеться в повідомленні.

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«Після завершення дощових опадів та прокатки цієї ділянки дороги, спеціалісти корпорації влаштують асфальтобетонне покриття», - обіцяють в КМДА.

У «Київавтодорі» також повідомили, що вже сьогодні рух автотранспорту планують відновити щонайменше на двох смугах руху в напрямку площі Перемоги з центру міста.

Наразі працівники «Київенерго» продовжують проводити роботи з ліквідації аварії магістрального трубопроводу на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Коцюбинського, додали в КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 червня в центрі Києва на бульварі Шевченка на розі з вулицею Коцюбінського стався порив теплотраси, внаслідок чого провалився асфальт на проїжджій частині.

За даними "Київенерго", причиною інциденту стала зношеність труб (1985 р. прокладки).

У зв’язку з аварією повністю обмежено рух транспорту у напрямку площі Перемоги.