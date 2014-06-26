У Києві на вихідних обмежать рух транспорту на Південному та Московському мостах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, за сприятливих погодних умов у п’ятницю, 27 червня, о 21.00 працівники підприємства «Київавтошляхміст» розпочнуть ремонт деформаційного шва на Південному мостовому переході через річку Дніпро. У зв’язку з цим рух автотранспорту в другій смузі руху в напрямку з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе частково обмежать.

Ремонтні роботи планують завершити до 06:00 1 липня.

Також протягом дня у неділю, 29 червня, шляховики ремонтуватимуть деформаційний шов на мосту Метро. Роботи планують виконувати в період з 08:00 до 20:00. З огляду на це, рух автотранспорту в першій смузі руху в напрямку з Московського просп. на просп. Генерала Ватутіна частково обмежать.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням враховувати цю інформацію під час вибору маршрутів руху та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.