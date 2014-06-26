У КМДА допускають нове зростання тарифів на водопостачання ще на 3-7%

За словами начальника управління цінової політики департаменту економіки та інвестицій КМДА Василя Яструбинського, тариф, встановлений Нацкомісією з регулювання у сфері комунальних послуг для ПАТ «АК Київводоканал» на постачання з 1 липня холодної води та водовідведення для населення є не остаточним, і може бути збільшений.

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Нагадаємо, з 1 липня кияни будуть платити за постачання кубометра холодної води 3,89 грн, в даний час тариф на цю послугу становить 1,8-1,98 грн, тариф на послуги з водовідведення збільшиться з 1,38-1,42 грн, до 3,52 грн за кубометр.

За словами Василя Яструбинського, у нових тарифах враховуються тільки витрати "Київводоканалу" за доставку води, але не включені витрати виконавців послуг. Чиновник прогнозує, що тариф на холодну воду і водовідведення може зрости ще на 3-7%.