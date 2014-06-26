У Києві засуджено головного бухгалтера НСК «Олімпійський» за привласнення 276 тис. грн

11:49, 26 червня 2014
Київ
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Печерський районний суд столиці виніс вирок головному бухгалтеру НСК «Олімпійський», який привласнив кошти підприємства на суму 276 тис. грн.

Бухгалтер НСК "Олімпійський" привласнив собі 276 тисяч / dynamo-kiev.com

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Встановлено, що у 2008 році, скориставшись своїм службовим становищем, головний бухгалтер спортивного комплексу перерахував вказану суму на рахунки фіктивних підприємств. У документах було зазначено, що кошти виділяються на надання послуг з реконструкції стадіону. Втім, ані на реконструкцію, ані на інші види робіт гроші так і не надійшли», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що, підтримуючи позицію прокуратури, Печерський райсуд обрав міру покарання посадовцю у вигляді позбавлення волі. При цьому прес-служба відомства, не уточнює, на який термін засуджено бухгалтера НСК.

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У повідомленні також сказано, що суд позбавив його права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з конфіскацією майна.

Проти посадовця було порушено справу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення).

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