У Києві засуджено головного бухгалтера НСК «Олімпійський» за привласнення 276 тис. грн
Печерський районний суд столиці виніс вирок головному бухгалтеру НСК «Олімпійський», який привласнив кошти підприємства на суму 276 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
«Встановлено, що у 2008 році, скориставшись своїм службовим становищем, головний бухгалтер спортивного комплексу перерахував вказану суму на рахунки фіктивних підприємств. У документах було зазначено, що кошти виділяються на надання послуг з реконструкції стадіону. Втім, ані на реконструкцію, ані на інші види робіт гроші так і не надійшли», - сказано у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що, підтримуючи позицію прокуратури, Печерський райсуд обрав міру покарання посадовцю у вигляді позбавлення волі. При цьому прес-служба відомства, не уточнює, на який термін засуджено бухгалтера НСК.
Читайте такожНОК і Мінмолодьспорту України створили робочу групу із реформування спортивної сфери
У повідомленні також сказано, що суд позбавив його права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з конфіскацією майна.
Проти посадовця було порушено справу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення).