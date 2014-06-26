У Києві до готелю "Турист" увірвалися люди в балаклавах із димовими шашками

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

В повідомленні зазначається, що сьогодні о 10.00 біля готелю «Турист», що в Дніпровському районі столиці, почали збиратися невідомі люди в камуфляжній формі і в балаклавах. Для з’ясування обставин та причин зібрання на місце події виїхали правоохоронці Дніпровського рай управління міліції.

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Як з’ясувалося, в приміщенні готелю «Турист» проходить установчий з’їзд Профспілки освіти та науки України. Мітингувальники у кількості 50 чоловік намагалися потрапити на з’їзд та висловити свої вимоги та претензії до його учасників. У зв’язку з тим, що процедура проведення таких заходів не передбачає присутності сторонніх осіб, правоохоронці обмежили доступ активістів до приміщення. Після цього агресивно налаштовані пікетувальники вдалися до активних грубих порушень громадського порядку, кинули в бік працівників міліції димову шашку, розбили вхідні скляні двері та ввірвалися в хол приміщення готелю.

У даний вас правоохоронці намагаються врегулювати конфліктну ситуацію та відновити правопорядок в адміністративному приміщені.