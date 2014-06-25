У Києві за місяць затримали 18 нетверезих водіїв маршруток

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ м. Києва, у місті тривають профілактичні заходи «Автобус-2014», організовані з метою профілактики аварійності з боку автоперевізників, а також посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень. Заходи триватимуть до 20 липня.

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Особливу увагу інспектори ДАІ звертають на виявлення грубих порушень Правил дорожнього руху водіями пасажирського автотранспорту, що суттєво впливають на стан аварійності, зокрема перевищення встановленої швидкості руху та керування у стані сп’яніння.

Лише за місяць інспекторами столичної ДАІ задокументовано більш як 4 тисяч порушень ПДР водіями пасажирського автотранспорту, про що складено адміністративні протоколи. За перевищення встановленої швидкості руху до відповідальності притягнуто 97 водіїв. Задокументовано 18 фактів керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.

Зафіксовано 876 випадків, коли водії керували маршрутками, технічний стан яких не відповідав встановленим нормам, зокрема на 96 маршрутках були несправності рульового управління. Ще 404 машини були з несправними зовнішніми світловими приладами.

До відповідальності притягнуто 79 посадових осіб підприємств автоперевізників та видано 99 приписів на усунення недоліків.