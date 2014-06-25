Столичних водіїв попросили обмежити поїздки до центру міста через прорив трубопроводу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Для тих, хто не може змінити свій маршрут, пропонується об’їзд аварійної ділянки через вулиці Жилянську, Гончара, Б. Хмельницького, Володимирську та Л. Толстого.

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При цьому в КМДА зазначили, що ремонтні бригади обіцяють у найкоротший термін ліквідувати наслідки прориву магістрального трубопроводу на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Михайла Коцюбинського.

У свою чергу дорожники КК «Київавтодор» готові вже у четвер, 26 червня, з 06:00 приступити до відновлення дорожнього покриття, яке було пошкоджено через витік води, аби якнайшвидше поновити рух автотранспорту в центральній частині міста, йдеться в повідомленні.

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Через прорив трубопроводу на бул. Шевченка також змінено рух трьох тролейбусних маршрутів.

«Таке рішення було прийнято внаслідок проведення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці магістрального трубопроводу на бульварі Т. Шевченка та закриття руху на трасі в напрямку площі Перемоги», - йдеться в повідомленні КМДА.

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Зокрема, громадський транспорт буде рухатися тільки до Повітрофлотського шляхопроводу:

- тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Білицької до Повітрофлотського шляхопроводу;

- тролейбуси №8 - від вул. Смілянської до Повітрофлотського шляхопроводу;

- тролейбуси №17 - від площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу.

У КП «Київпастранс» зазначили, що рух комунального громадського транспорту за звичним маршрутом руху буде відновлено відразу після завершення робіт з ліквідації аварії і відновлення дорожнього полотна.