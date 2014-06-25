Прокуратуру Києва очолив Сергій Юлдашев

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва. Представляючи Сергія Юлдашева, Віталій Ярема зазначив: «Ми особисто не знайомі, тому в цьому призначенні немає ніякої лобістської складової. Він призначений виключно за особистісним характеристиками. Як мені сказали, Сергій Юлдашев чесний, сумлінний і принциповий».

При цьому генеральний прокурор зазначив, що робота буде дуже важкою і відповідальною. «Завдання, які стоять перед країною, надзвичайно важливі. І я впевнений, що ви з ними впораєтеся. Сподіваюсь на вас», - звернувся генпрокурор до нового керівника київської прокуратури.

У свою чергу, Сергій Юлдашев пообіцяв, що зробить все можливе для того, щоб у місті панував закон і порядок. «Я гарантую вам, що разом з колективом буду приймати всі можливі і неможливі заходи для того, щоб в Києві панував закон і порядок. Щоб кожен громадянин міста жив з відчуттям безпеки. Я знаю, як це робити, я вмію це робити. Я ще раз дякую за довіру», - сказав прокурор Києва.

До цього призначення столичну прокуратуру очолював Микола Герасим'юк.

Сергій Юлдашев народився 26 березня 1978 року в Києві. В органах прокуратури працює з 2001 року, зокрема, обіймав посади: начальника управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області, заступника прокурора Луганської області. Останнім часом був прокурором Деснянського району Києва.