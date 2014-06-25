Порошенко призначив Кличка головою КМДА
14:10, 25 червня 2014Київ
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Володимира Бондаренка звільнили від виконання обов'язків голови КМДА.
Кличко став головою КМДА / Фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко призначив Київського міського голову Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
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Іншим указом він звільнив Володимира Бондаренка від виконання обов’язків голови КДМА.
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