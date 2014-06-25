Порошенко призначив Кличка головою КМДА

Володимира Бондаренка звільнили від виконання обов'язків голови КМДА.

Президент України Петро Порошенко призначив Київського міського голову Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Читайте такожКличко попередив киян про зростання тарифів на комунальні послуги Іншим указом він звільнив Володимира Бондаренка від виконання обов’язків голови КДМА.

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