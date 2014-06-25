Національний кінофестиваль «Відкрита Ніч» пройде в ніч з 28 на 29 червня в Києві

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН головний продюсер фестивалю Пилип Іллєнко.

«Ми довго думали цього року, чи варто проводити фестиваль під час таких складних подій, які відбуваються в нашій державі. Чи доречне проведення взагалі якихось фестивалів під час війни? Але, зрештою, прийняли рішення, що фестиваль проводити треба, оскільки мистецтво, зокрема кіно, особливо при підтримці телебачення, здатне як ніщо інше об’єднувати нашу державу, об’єднувати людей, створювати спільні символи, які працюють на єднання, а не на розбрат», - зазначив він.

Іллєнко наголосив, що фестиваль розпочнеться о 21-й годині і «одночасно він буде проходити додатково ще на 23 майданчиках в Україні і, в тому числі, поза межами України, він об’єднає локації від Чернівців на заході до Маріуполя на південному сході, Одесу, Харків, Дніпропетровськ та багато інших міст». За його словами, також буде «спеціальний показ паралельно йти в місті Варшава (Польша)».

Президент та арт-директор фестивалю Михайло Іллєнко повідомив, що на фестивалі буде більше 50 фільмів. За його словами, близько 180 фільмів надійшло на фестиваль цього року і «це більше, ніж було раніше». При цьому він зазначив, що «для себе відкрив декілька шедеврів», але відмовився їх назвати, щоб не впливати на думку журі. Експерт повідомив, що на фестивалі буде і «13 майданівських фільмів».

Також, за словами М.Іллєнка, буде «окремий телевізійний конкурс, який ми будемо проводити разом з «1+1». При цьому він підкреслив, що це дуже позитивне і бажане співробітництво, оскільки «нам давно вже потрібен хороший контакт між кіно і телебаченням», бо «життя підказує, що нам треба робити свої серіали». М.Іллєнко повідомив, що у позаконкурсній програмі будуть фільми, які «можуть розбудити вночі, вони не снодійні». За його словами, в позаконкурсній і ретропрограмі із колекції фестивалю буде 22 фільми.

Генеральний директор "1+1 медіа» Олександр Ткаченко зазначив, що фестиваль «Відкрита Ніч» «напевно, найбільш щирий» конкурс в Україні, де представлено роботи талановитих молодих людей. За його словами, під час відкриття і закриття фестивалю будуть онлайн трансляції, що дозволить розширити аудиторію фестивалю і «набагато більше долучити глядачів». Він повідомив, що за підтримки "1+1 Медіа" оголошуються додаткові умови щодо трьох телевізійних номінацій: «Спеціальний репортаж» - оригінальний відеорепортаж новинного характеру на вільну тему; «Скетчком/стенд-ап» - пілотний випуск телевізійної розважальної програми, знятий за новою оригінальною концепцією; «Промо/рекламний ролик» - оригінальний відеоролик, що привертає увагу та інформує споживачів про товар/послугу. Ткаченко сподівається, що не тільки професійні журналісти, але й студенти надсилали свої роботи.

П.Іллєнко зазначив, що фестиваль отримує «дуже важливу підтримку» від "Райффайзен Банк Аваль». Голова правління цього банку Володимир Лавренчук зазначив на прес-конференції, що дуже цікаво проводити «ніч серед митців, студентів і тих, хто любить мистецтво і знається на ньому, або тих, хто не знається, але все одно любить». Він підкреслив, що даний фестиваль «руйнує тезу про відсутність українського продукту, про дефіцит робіт». За його словами, фестиваль показує, що на українському творчому ринку є багато конкурентоспроможних фільмів.

Голова ради меценатів фестивалю «Відкрита Ніч» Андрій Різоль повідомив на прес-конференції, що близько 20 компаній підтримують його проведення. За його словами, йдеться не тільки про фінансову підтримку, але й про технічну, інформаційну підтримку.