На бульварі Шевченка стався прорив тепломагістралі
На бульварі Тараса Шевченка, 36 стався прорив тепломагістралі внаслідок чого відбувся витік води і провалився асфальт на проїжджій частині.
Вранці 25 червня на бульварі Тараса Шевченка, 36 стався прорив тепломагістралі, внаслідок чого відбувся витік води і провалився асфальт на проїжджій частині, передаэ Українська правда.
У свою чергу "Київенерго" повідомляє, що вже направило на місце події оперативну бригаду.
"Пошкодження тепломагістралі трапилося о 10.10 год. у зв’язку із високим рівнем зношеності труб (1985 г. прокладання). Пошкодження локалізовано одразу", - відзначили у "Київенерго".
Порив виник внаслідок проведення гідравлічних випробувань, повідомили у прес-службі компанії.
У результаті пориву ніхто не постраждав, майно, зокрема автомобілі, не зазнали пошкоджень, відзначили в "Київенерго".
Наразі, рух транспорту повністю обмежено в напрямі пл. Перемоги.