На бульварі Шевченка стався прорив тепломагістралі

Вранці 25 червня на бульварі Тараса Шевченка, 36 стався прорив тепломагістралі, внаслідок чого відбувся витік води і провалився асфальт на проїжджій частині, передаэ Українська правда.

У свою чергу "Київенерго" повідомляє, що вже направило на місце події оперативну бригаду.

"Пошкодження тепломагістралі трапилося о 10.10 год. у зв’язку із високим рівнем зношеності труб (1985 г. прокладання). Пошкодження локалізовано одразу", - відзначили у "Київенерго".

Порив виник внаслідок проведення гідравлічних випробувань, повідомили у прес-службі компанії.

У результаті пориву ніхто не постраждав, майно, зокрема автомобілі, не зазнали пошкоджень, відзначили в "Київенерго".

Наразі, рух транспорту повністю обмежено в напрямі пл. Перемоги.