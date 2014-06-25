ЗМІ: Порошенко призначив Кличка головою КМДА

Представлення Віталія Кличка як голови КМДА має відбутися сьогодні після полудня в будівлі адміністрації президента, повідомляє LB.ua з посиланням на джерело у владі.

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Як відомо, рішення Конституційного суду від 2003 року дозволяє одному чиновнику займати ці посади одночасно.

До останнього часу головою КМДА був Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, Віталій Кличко переміг на виборах мера Києва 25 травня з результатом 56,7% голосів.