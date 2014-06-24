Суд повернув громаді Гостиний двір - активіст

Про це повідомив активіст Ігор Луценко у Facebook.

"Щойно київський апеляційний адмінсуд за позовом активістів скасував рішення Київради від 20.09.2012 #137/8421, котрим більшість Гереги у Київраді виділила землю забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі", - написав він.

За його словами, ця земля тепер у повному розпорядженні киян.

Читайте такожКиїврада відмовилася забрати у забудовника Гостинний двір"Це означає, що тепер у компанії Януковського завгоспа Андрія Кравця "Укрреставрація" не має дозволу робити щось на цій ділянці землі, котра тепер знову у повному роззпоряджженні киян. Очікуємо, що "Укрреставрація" негайно звільнить дві вулиці на Подолі, де вони розмістили своє будівельне обладнання", - пише Луценко.

На його думку, Київрада буде "просто зобов'язана скасувати своє рішення, як визнане неправомірним у суді".