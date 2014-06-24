Тариф на холодну воду у столиці зросте на 130%, до 7,46 грн - «Київводоканал»

Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Зазначається, що на даний час, за підрахунками спеціалістів, саме такий тариф є обґрунтованим, тобто включає в себе повну окупність виробництва послуг, а також інвестиційну складову.

Як заявляють на підприємстві, чинний на сьогодні тариф у розмірі 3,18 грн покриває лише 53% собівартості послуги.

«З огляду на відсутність компенсації різниці в тарифах, що має надходити з державного бюджету, товариство не має змоги сплачувати за спожиту електроенергію, що призвело до накопичення боргу перед ПАТ «Київенерго». Це може призвести до знеструмлення виробничих об’єктів «Київводоканалу» і, як наслідок, викликати перебої з подачею питного водопостачання мешканцям міста. Що ж до стану трубопроводів – із 7 тисяч кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж понад 25% сьогодні взагалі непридатні для використання. Решта – майже повністю замортизована», - наголосили у прес-службі «Київводоканалу».

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Серед інших проблем, пов’язаних з економічно необґрунтованим тарифом, на підприємстві називають відсутність можливості модернізації виробництва та впровадження інноваційних технологій, які покликані підняти ефективність та ліквідувати технологічні втрати, а також покращити якість послуг, невдоволення якими серед населення постійно зростає.

Востаннє ціни на послуги ПАТ «АК «Київводоканал» підвищувалися у березні 2012 року, коли Нацкомпослуг збільшила тариф на 18 копійок як компенсацію за зростання тарифів на енергоносії. Проте КМДА, як виконавець послуг, відмовилась надавати населенню послуги водопостачання та водовідведення за новим тарифом, взявши на себе зобов’язання компенсувати цю різницю з бюджету міста.

«На жаль, за 2 роки «дії» нового тарифу жодної копійки компенсації на рахунки товариства так і не надійшло. На сьогодні зазначена різниця складає близько 60 млн грн», - заявляють у прес-службі «Київводоканалу».

За даними підприємства, на даний час відсоток щомісячної вартості послуг водопостачання і водовідведення для родини з двох працюючих та одного непрацюючого становить 5,16% від загальної суми квитанції та 0,35% від заробітної плати.

Після 1 липня 2014 року, коли тариф зросте до 7,46 грн за подачу одного метра кубічного питної води та відведення такої ж кількості стоків, зазначене співвідношення зміниться таким чином: 12,12% від загальної суми квитанції та 0,83% від щомісячного заробітку.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня прес-служба «Київводоканалу», посилаючись на відповідне рішення Нацкомпослуг від 18 червня, повідомила, що з 1 липня 2014 року підвищено тариф на централізоване водопостачання і водовідведення в Києві на 78-96%, тобто до 6,22 грн/куб. м. Згідно з тим повідомленням, тариф включав дві складові – 3,24 грн за постачання одного кубічного метру води і 2,98 грн - за його відведення.

На сьогодні тариф на централізоване водопостачання і водовідведення в Києві становить 3,18-3,5 грн/куб. м залежно від термінів оплати послуг.

Раніше повідомлялось, що Нацкомпослуг також з 1 липня підвищила тарифи на гаряче водопостачання для киян майже на 70% - до 25,1 грн/куб. м, на централізоване теплопостачання – майже на 60% - до 375,3 грн/Гкал.