На Майдані вночі горіла барикада біля ЦУМу

Як повідомив очевидець події, загорілися шини біля бетонних блоків барикади, повідомляє Insider. За словами очевидця, побачивши велике полум'я, люди почали розбігатися, побоюючись вибуху. Деякі намагалися відтягнути шини, щоб перешкодити поширенню вогню.

При цьому майданівці в агресивній формі забороняли людям знімати пожежу на телефони.

Близько 2.30 прибули на місце займання пожежники почали гасити полум'я. До 2.50 пожежа була ліквідована.