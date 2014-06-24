На Майдані вночі горіла барикада біля ЦУМу
08:44, 24 червня 2014Київ
0
У Києві на Хрещатику в ніч на 24 червня, біля будівлі ЦУМу сталося загоряння барикади Майдану.
Як повідомив очевидець події, загорілися шини біля бетонних блоків барикади, повідомляє Insider. За словами очевидця, побачивши велике полум'я, люди почали розбігатися, побоюючись вибуху. Деякі намагалися відтягнути шини, щоб перешкодити поширенню вогню.
фото Viktor Gurniak
При цьому майданівці в агресивній формі забороняли людям знімати пожежу на телефони.
Близько 2.30 прибули на місце займання пожежники почали гасити полум'я. До 2.50 пожежа була ліквідована.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter