У Києві активісти через продаж пива навпроти зоопарку розтрощили торговельний намет - ЗМІ

В ході пікету під стінами Київського зоопарку сьогодні, 23 червня, активісти розтрощили торгову ятку, в якій продавалося пиво. Один з них для того, щоб демонтувати намет, використовував кухонний ніж.

Міліція, яка прибула на місце подій, не змогла протистояти натиску городян, пише "Сегодня".

У наметі навпроти кас під вивіскою «Морозиво» продають пляшкове пиво й на розлив, розповідають у зоопарку.

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«Власник цієї точки має всі дозвільні документи, мабуть, він погодив встановлення з місцевою владою. Але з моральної точки зору він поводиться безчесно. Пиво під вивіскою «Морозиво» продавати аморально, особливо в тому місці, де багато дітей. Діти приходять до зоопарку з батьками, катаються на атракціонах та гойдалках, і батьки зобов'язані слідкувати за безпекою своїх дітей. А тато, який уже трохи випив, не може забезпечити безпеку дитини», - говорить представник прес-служби зоопарку Анжеліка Комарова.

Наприкінці пікету міліція затримала одного з активістів.

«Він доставлений до територіального відділення міліції, дає свідчення. Після того, як він дасть всі показання, його відпустять, ніхто його на 15 діб затримувати не збирається», - зазначає прес-секретар Шевченківського відділення міліції Наталя Калиновська. Крім того, в міліції також підтверджують, що всі дозвільні документи на підприємницьку діяльність у власника кіоску є.

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Тим часом, у зоопарку кажуть, що ларьок вже привели в порядок і там знову йде торгівля.