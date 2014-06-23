У Києві через борги в 754 житлових будинках відключать гарячу воду

ПАТ «Київенерго» у зв’язку із критичною заборгованістю відключає від гарячого водопостачання 754 житлових будинки у Подільському і Деснянському районах столиці.

Як повідомляє прес-служба «Київенерго», заборгованість столичних комунальних житлово-експлуатаційних організацій на початок червня сягнула понад 838 млн грн.

Відключення житлових будинків у двох районах розпочалось сьогодні.

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Буде відключено 266 житлових будинків у Деснянському районі, які обслуговують комунальні підприємства по утриманню житлового господарства. КП "Житлорембудсервіс", яке обслуговує 64 житлових будинків, має борг у понад 20,2 млн грн, державне комунальне підприємство "Житлоремфонд", що обслуговує 202 житлових будинки, - понад 25,3 млн грн. Загалом зазначені комунальні підприємства Деснянського району заборгували за спожиту теплову енергію близько 46 млн грн.

У Подільському районі відключатимуть 488 житлових будинків, які обслуговують комунальні підприємства «Нивки», «Галицьке», «Синьоозерне», «Куренівське», «Центральний», «Введенське», «Лісове», «Виноградар», «Вітряні гори», «Мостицький». Загальний борг цих підприємств - близько 56,3 млн грн.

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Найбільші борги за спожиту теплову енергію мають КП «Куренівське» (52 житлових будинки) – понад 10,7 млн грн, «Центральний» (97 житлових будинків) – понад 8,2 млн грн, КП «Мостицький» (44 житлових будинки) – понад 7,1 млн грн, КП «Галицьке» (38 житлових будинків) - понад 6,6 млн грн, КП «Виноградар» (42 житлових будинки) – 6,4 млн грн. Інші комунальні підприємства заборгували від 2,4 млн грн до 3,9 млн грн.

Компанія зазначає, що попередила керівників підприємств-боржників про те, що в разі непогашення заборгованості до 19 червня гаряче водопостачання житловим будинкам буде повністю припинено з 10.00 23 червня. Про припинення теплопостачання «Київенерго» також завчасно попередило голів Подільської і Деснянської райдержадміністрацій.

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Поновити послуги теплопостачання «Київенерго» планує після погашення заборгованості у повному обсязі та відновлення поточних платежів.

За даними «Київенерго», борг споживачів за спожиту теплоенергію станом на 1 червня сягнув понад 1,9 млрд грн. Найбільшими боржниками залишаються комунальні підприємства, які обслуговують житлові будинки.