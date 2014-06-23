По Києву й області оголошено штормове попередження

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У найближчі 2 години і до кінця доби 23 червня гроза", - сказано в повідомленні, опублікованому об 11:07.

Водночас Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру, під час брифінгу повідомив, що упродовж поточного тижня погода буде дуже нестійкою по всій Україні, в окремі дні випадатимуть сильні дощі у супроводі гроз.

Читайте такожВ Україні цього тижня очікуються дощі й прохолода - Укргідрометцентр«Протягом поточного тижня погода буде дуже нестійкою. 24 червня – переважно без опадів, лише на півночі Правобережжя подекуди пройдуть дощі. Максимальна температура становитиме +19…+24 °С, на півдні підвищуватиметься до +28 °С. 25-26 червня слід очікувати ускладнення погодних умов під впливом атмосферних фронтів та циклонічних утворень. Так, 25 червня у південних, центральних та східних, а 26 червня у західних, центральних і північних областях випадатимуть сильні дощі», – розповів Кульбіда.

За словами директора гідрометцентру, 27-28 червня можна очікувати на певне покращення погодних умов, пов’язане зі зменшенням інтенсивності дощів – вони випадатимуть лише в окремих регіонах. Також поступово підвищуватиметься температура повітря, і до 30 червня вона досягне позначки +30 °С.