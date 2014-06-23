Готель-ресторан в центрі Києва таємно спостерігав за відвідувачами - ГПУ

10:42, 23 червня 2014
Київ
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Правоохоронці вилучили заборонені спецзасоби для таємного спостереження на несамоходному судні, розташованому на березі Дніпра в центрі столиці.

За посетителями гостиницы наблюдали / hqoboi.com

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, обшук дебаркадеру було проведено в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил експлуатації власниками судна (ч. 1 ст. 276 КК України).

В ході спецоперації в приміщеннях готелю-ресторану на воді було виявлено потаємні відеокамери, дешифратори голосу, станції активних перешкод, які унеможливлюють роботу мобільних телефонів, підкреслили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування.

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