Готель-ресторан в центрі Києва таємно спостерігав за відвідувачами - ГПУ
10:42, 23 червня 2014Київ
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Правоохоронці вилучили заборонені спецзасоби для таємного спостереження на несамоходному судні, розташованому на березі Дніпра в центрі столиці.
За відвідувачами готелю спостерігали / hqoboi.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, обшук дебаркадеру було проведено в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил експлуатації власниками судна (ч. 1 ст. 276 КК України).
В ході спецоперації в приміщеннях готелю-ресторану на воді було виявлено потаємні відеокамери, дешифратори голосу, станції активних перешкод, які унеможливлюють роботу мобільних телефонів, підкреслили в прокуратурі.
Триває досудове розслідування.
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