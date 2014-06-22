У Лаврі стверджують, що не мають стосунку до "самовільної хресної ходи"

Про це повідомив УНІАН керівник інформаційного відділу лаври ієромонах Іларіон.

“Намісник Києво-Печерської лаври не благословляв хресну ходу, яку сьогодні самовільно було організовано певною групою осіб навколо Успенського собору на території Києво-Печерського заповідника. Братія монастиря намагалася перешкодити цим політичним зборам, але зіткнулася з агресивною позицією цих осіб. Кажуть, їх відносять до руху, який позначають як "політичне православ'я". Хресні ходи не можуть вчинятися самовільно - є священноначаліє лаври, з якими повинні узгоджуватися всі події - і всі про це знають», - повідомив ієромонах Іларіон.

Читайте такожНа території Лаври знаходиться близько 250 сепаратистів - джерелоЩодо представників Київського Патріархату, які зібралися біля входу на територію Києво-Печерського заповідника, отець Іларіон зазначив, що, «православна Церква ставиться до всіх конфесій з любов'ю» і «лавра відкрита для кожного». У той же час, він зазначив, що «зараз багато провокацій і дуже важливо перевіряти інформацію».

«Українська Православна Церква молиться за мир в державі. Сьогодні в Церкві велике свято - ми вшановуємо день всіх святих, які на землі нашій просіяли. Святі - це наші небесні друзі і кожен з нас покликаний до святості. Зранку була відслужена святкова Божественна літургія. Ми молимося, щоб на нашій землі запанували мир, любов і взаєморозуміння. Рішення всіх питань повинно відбуватися в мирному дусі - для цього існують форми діалогу. В наші дні відбувається безліч провокацій, як ми зараз бачимо - і навколо Києво-Печерської лаври, але ми будемо мудрими і не будемо піддаватися на них", - сказав отець Іларіон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці кілька сотень людей вирушили пікетувати територію Києво-Печерського заповідника, де, за їхньою інформацією, нібито будуть створювати «київську народну республіку».