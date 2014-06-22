На території Лаври перебуває близько 250 сепаратистів - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас, за словами співрозмовника агентства, біля Лаври перебувають близько 150 активістів Майдану.

“Будь-яких активних дій жодна зі сторін по відношенню одна до одної не застосовує. Всі очікують. Поблизу знаходиться чимала кількість правоохоронців”, - зазначив співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Києві активісти розбили вітрину "Сбербанку Росії"Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку кілька сотень людей вирушили пікетувати Києво-Печерську лавру, в якій, за їхньою інформацією, начебто будуть створювати “київську народну республіку”.

Згодом у міліції поінформували, що до охорони правопорядку в центрі Києва залучено близько тисячі правоохоронців.

За даними главку міліції, акція протесту активістів Майдану біля Києво-Печерської лаври, в якій, за наявною інформацією, представники сепаратистських рухів мають намір оголосити про створення так званої «КНР», відбувається без порушень правопорядку.