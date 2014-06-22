На території Лаври перебуває близько 250 сепаратистів - джерело
На території Києво-Печерської лаври перебуває близько 250 сепаратистськи налаштованих громадян, які начебто мають намір ухвалити рішення про створення так званої “київської народної республіки”.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Водночас, за словами співрозмовника агентства, біля Лаври перебувають близько 150 активістів Майдану.
“Будь-яких активних дій жодна зі сторін по відношенню одна до одної не застосовує. Всі очікують. Поблизу знаходиться чимала кількість правоохоронців”, - зазначив співрозмовник агентства.
Читайте такожУ Києві активісти розбили вітрину "Сбербанку Росії"Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку кілька сотень людей вирушили пікетувати Києво-Печерську лавру, в якій, за їхньою інформацією, начебто будуть створювати “київську народну республіку”.
Згодом у міліції поінформували, що до охорони правопорядку в центрі Києва залучено близько тисячі правоохоронців.
За даними главку міліції, акція протесту активістів Майдану біля Києво-Печерської лаври, в якій, за наявною інформацією, представники сепаратистських рухів мають намір оголосити про створення так званої «КНР», відбувається без порушень правопорядку.