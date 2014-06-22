У Києві активісти розбили вітрину "Сбербанку Росії"

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про це надійшла по лінії «102» о 12.58.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи.