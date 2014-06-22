У Києві активісти розбили вітрину "Сбербанку Росії"
15:00, 22 червня 2014Київ
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У Києві неподалік станції метро «Арсенальна» активісти Майдану розбили вітрину відділення «Сбербанку Росії».
Вітрини "Сбербанку Росії" закидали бруківкою / Facebook Олександр Рудоманов
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про це надійшла по лінії «102» о 12.58.
Читайте такожСбербанк Росії облили червоною фарбою після звинувачень у фінансуванні терористівЯк зазначили у Відділі зв’язків з громадськістю міліції, активісти закидали камінням вітрину банку, не входячи у приміщення.
На місці працюють слідчо-оперативні групи.
Вітрини Сбербанку закидали бруківкою / Facebook Олександр Рудоманов
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