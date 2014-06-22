Акція протесту під Лаврою минає без порушень - міліція

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, до охорони правопорядку залучено близько тисячі правоохоронців.

У міліції також закликають громадян ставитися з розумінням до деяких можливих незручностей, пов’язаних з перекриттям вулиць, поводитися терпимо, цивілізовано, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій з охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку кілька сотень людей вирушили пікетувати Києво-Печерську лавру, в якій, за їх інформацією, начебто будуть створювати “київську народну республіку”.