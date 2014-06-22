Акція протесту під Лаврою минає без порушень - міліція
14:22, 22 червня 2014Київ
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Акція протесту активістів Майдану біля Києво-Печерської лаври, в якій, за наявною інформацією, деякі представники сепаратистських рухів мають намір оголосити про створення так званої «київської народної республіки», відбувається без порушень правопорядку.
Акція минула без порушень порядку / facebook Олександр Рудоманов
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, до охорони правопорядку залучено близько тисячі правоохоронців.
У міліції також закликають громадян ставитися з розумінням до деяких можливих незручностей, пов’язаних з перекриттям вулиць, поводитися терпимо, цивілізовано, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій з охорони правопорядку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку кілька сотень людей вирушили пікетувати Києво-Печерську лавру, в якій, за їх інформацією, начебто будуть створювати “київську народну республіку”.
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