Сотні активістів рушили пікетувати Лавру, де нібито збираються створювати “київську народну республіку”
12:19, 22 червня 2014Київ
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Кілька сотень молодих людей під українськими прапорами та прапорами «Правого сектору» пішли пікетувати Києво-Печерську лавру, в якій, за їх інформацією, начебто будуть створювати “київську народну республіку”.
Сотні активістів рушили пікетувати Лавру, де нібито збираються створювати “київську народну республіку” / Фото: Олександр Рудоманов
Про це УНІАН повідомив один з учасників маршу, який пройшов повз Меморіал Вічної Слави, де за декілька хвилин президент України покладатиме квіти.
Фото: Александр Рудоманов
Молодь пройшла під гасла “Слава Україні - Героям слава - Смерть ворогам”, а також під спів відомої пісні футбольних фанатів про російського президента.
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