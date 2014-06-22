Сотні активістів рушили пікетувати Лавру, де нібито збираються створювати “київську народну республіку”

Про це УНІАН повідомив один з учасників маршу, який пройшов повз Меморіал Вічної Слави, де за декілька хвилин президент України покладатиме квіти.

Молодь пройшла під гасла “Слава Україні - Героям слава - Смерть ворогам”, а також під спів відомої пісні футбольних фанатів про російського президента.