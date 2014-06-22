Сьогодні на Майдані відбудеться чергове громадське Віче
09:04, 22 червня 2014Київ
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Під час Віче планується розглянути звіт про дії Майдану за тиждень, що минув та анонсувати наступні акції, «зокрема, продовження руху за перевибори».
REUTERS
У неділю, 22 червня, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться четверте громадське Віче.
Іншими темами Віче будуть: війна на сході країни, люстрація судової системи (представлення бази чиновників причетних до злочинів проти Майдану), Економічна угода з ЄС, йдеться у повідомленні прес-центру.
Окрім того громада Майдану запропонує план дій і вкотре звернеться до президента.
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