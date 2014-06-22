Сьогодні на Майдані відбудеться чергове громадське Віче

У неділю, 22 червня, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться четверте громадське Віче.

Іншими темами Віче будуть: війна на сході країни, люстрація судової системи (представлення бази чиновників причетних до злочинів проти Майдану), Економічна угода з ЄС, йдеться у повідомленні прес-центру.

Окрім того громада Майдану запропонує план дій і вкотре звернеться до президента.