Сьогодні на Майдані відбудеться чергове громадське Віче

09:04, 22 червня 2014
Київ
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Під час Віче планується розглянути звіт про дії Майдану за тиждень, що минув  та анонсувати наступні акції, «зокрема, продовження руху за перевибори».

REUTERS

У неділю, 22 червня, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться четверте громадське Віче

Іншими темами Віче будуть: війна на сході країни, люстрація судової системи (представлення бази чиновників причетних до злочинів проти Майдану), Економічна угода з ЄС, йдеться у повідомленні прес-центру. 

Окрім того громада Майдану запропонує план дій і вкотре звернеться до президента.

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