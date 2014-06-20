Голова Київської обладміністрації обіцяє забезпечити житлом родини бійців, загиблих під час АТО

Про це голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра заявив під час заходів із вшанування пам’яті жертв війни в Україні у Книшовому меморіальному комплексі в м. Бориспіль, повідомили УНІАН у прес-службі Шандри.Читайте такожДніпропетровська облрада виділила 1,2 млн гривень сім'ям загиблих десантників у збитому Іл-76

“Сьогодні ми вшановуємо воїнів, які поклали життя за вільну і єдину Україну. Київська обласна влада і я особисто – ми проконтролюємо, щоб родини загиблих отримали квартири. Щоб діти загиблих воїнів мали достойну опіку від держави – вивчились, отримали путівку в життя і були достойними громадянами України”, - сказав Шандра.