Через концерт "Океану Ельзи" у Києві на годину продовжать роботу метро

У Києві в ніч на 22 червня метрополітен працюватиме на одну годину довше у зв’язку із проведенням у суботу, 21 червня, на НСК «Олімпійський» концерту гурту «Океан Ельзи».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, крім того, КП «Київський метрополітен» звертає увагу пасажирів на те, що станція «Олімпійська» буде закрита завтра на вхід і вихід з 19.00 до 20.00. Можуть бути введенні обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого» після завершення концерту.

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Адміністрація метрополітену просить поставитися з розумінням до введених обмежень, спрямованих на організацію безпечного перевезення пасажирів.