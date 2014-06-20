Майже 37% пенсіонерів у Києві працюють
16:41, 20 червня 2014Київ
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Середній розмір пенсії серед працюючих пенсіонерів на 1 червня становить майже 2,24 тис. грн.
Майже 37% пенсіонерів в Києві працюють / Фото: УНІАН
У Києві станом на 1 червня 2014 більш як 252,8 тис. пенсіонерів працюють, що становить близько 37% від загальної кількості пенсіонерів у столиці, повідомила прес-служба Пенсійного фонду.
За даними служби, на обліку в управліннях Пенсійного фонду України в Києві на 1 червня 2014 перебуває 686,5 тис. пенсіонерів, що на 4,5 тис. осіб більше, ніж у червні минулого року.
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Згідно з повідомленням, середній розмір пенсії серед працюючих пенсіонерів на 1 червня становить майже 2,24 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, станом на 19 червня пенсії в Україні профінансовано на 82% від місячної потреби в обсязі 16,7 млрд грн.
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