У Києві директор меблевої компанії три місяці не виплачував зарплату працівникам - прокуратура
16:20, 20 червня 2014Київ
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Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисної невиплати зарплати 31 працівнику меблевої компанії.
Керівник не виплачував зарплату працівникам 3 місяці / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що у період з грудня по лютий поточного року директор компанії заборгував 112 тис. грн своїм підлеглим. На рахунках фірми були кошти, але керівництво компанії виділяло їх не на погашення заборгованості, а на непершочергові потреби, зокрема на оренду приміщення та оплату комунальних платежів.
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Відомості про вчинення директором кримінального правопорушення прокуратурою Оболонського району внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
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