У Києві директор меблевої компанії три місяці не виплачував зарплату працівникам - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що у період з грудня по лютий поточного року директор компанії заборгував 112 тис. грн своїм підлеглим. На рахунках фірми були кошти, але керівництво компанії виділяло їх не на погашення заборгованості, а на непершочергові потреби, зокрема на оренду приміщення та оплату комунальних платежів.

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Відомості про вчинення директором кримінального правопорушення прокуратурою Оболонського району внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.