У Києві будівельники шинами перекрили міст на Видубичах (фото)
14:10, 20 червня 2014Київ
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У столиці протестують проти невиплати заробітної плати.
У Києві будівельники шинами перекрили міст на Видубичах / Фото: УНІАН
Сьогодні, 20 червня, у Києві будівельники протестували проти невиплати заробітної плати.
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Учасники протестної акції перекрили проїзд по залізничному мосту в районі станції метро "Видубичі". Вони вимагають погасити їм заборгованість по заробітній платі.
У столиці протестують проти невиплати заробітної плати / Фото: УНІАН
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