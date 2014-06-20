У Києві будівельники шинами перекрили міст на Видубичах (фото)

14:10, 20 червня 2014
Київ
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У столиці протестують проти невиплати заробітної плати.

Фото: УНІАН

Сьогодні, 20 червня, у Києві будівельники протестували проти невиплати заробітної плати.

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Учасники протестної акції перекрили проїзд по залізничному мосту в районі станції метро "Видубичі". Вони вимагають погасити їм заборгованість по заробітній платі. 

Фото: УНІАН

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