У Києві будівельники шинами перекрили міст на Видубичах (фото)

Сьогодні, 20 червня, у Києві будівельники протестували проти невиплати заробітної плати.

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Учасники протестної акції перекрили проїзд по залізничному мосту в районі станції метро "Видубичі". Вони вимагають погасити їм заборгованість по заробітній платі.