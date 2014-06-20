В МВС заявляють, що бійки "майданівців" з "Грифоном" не було

11:14, 20 червня 2014
Київ
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Інформація щодо нібито бійки між працівниками міліції та представниками Самооборони Майдану в Києві не відповідає дійсності, заявляють у МВС.

У міліції заявляють, що бійки не було / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м.Києві, сьогодні зранку в деяких інтернет-виданнях з’явилась інформація про те, що начебто на території НСК «Олімпійський», де запланований З’їзд суддів України, сталася бійка між правоохоронцями та представниками самооборони.

ГУМВС України в м. Києві спростовує цю інформацію як таку, що не відповідає дійсності, та повідомляє, що дійсно близько 30 представників Самооборони Майдану сьогодні вранці намагалися потрапити в одне із приміщень НСК «Олімпійський», де заплановано проведення з’їзду. Правоохоронці не допустили представників громадськості на захід, оскільки процедура його проведення не передбачає присутності осіб, які не є учасниками з’їзду.

Читайте такожПід посольством Росії у Києві перевертали дипломатичні авто, в будівлі потрощені вікнаУ зв’язку з цим між правоохоронцями і представниками Самооборони виник словесний конфлікт. Аби не допустити порушень громадського порядку і загострення ситуації, було прийнято рішення делегувати одного з представників Самооборони на цей з’їзд задля озвучення вимог мітингуючих.

Наразі жодних порушень громадського порядку не допущено. Міліція продовжує виконувати свої обов’язки, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, між активістами Майдану та підрозділом судової міліції “Грифон” біля НСК “Олімпійський” сталась сутичка. Близько 50 активістів 4-ї козацької сотні Майдану намагалися потрапити у приміщення, де проходить з'їзд, щоб, за їхніми словами, висловити своє невдоволення тим, як вчора проходив захід. Під час сутички одна зі сторін конфлікту нібито застосувала сльозогінний газ.

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