Холодна вода для киян подорожчає на 96%
02:28, 20 червня 2014Київ
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, починаючи з 1-го липня 2014 року, встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення
Холодна вода для киян подорожчає на 96% / ipnews.in.ua
Так, вартість централізованого водопостачання становитиме 3,24 грн за 1 куб. м (без ПДВ) та централізованого водовідведення – 2,98 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
Про це сказано на сайті "Київводоканалу".
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Відтак загальний тариф на холодну воду становитиме 6,22 грн за 1 куб. м, тоді, як раніше він становив 3,18 грн за куб. м.
Як повідомлялося раніше, гаряча вода в столиціподорожчає більш ніж на 70%.
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