Холодна вода для киян подорожчає на 96%

Так, вартість централізованого водопостачання становитиме 3,24 грн за 1 куб. м (без ПДВ) та централізованого водовідведення – 2,98 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Про це сказано на сайті "Київводоканалу".

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Відтак загальний тариф на холодну воду становитиме 6,22 грн за 1 куб. м, тоді, як раніше він становив 3,18 грн за куб. м.

Як повідомлялося раніше, гаряча вода в столиціподорожчає більш ніж на 70%.