Секретарем Київради обрали Резнікова

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення під час таємного голосування підтримали 93 депутати 16 - проти, утримались - 0.Читайте такожКличко вніс кандидатуру на посаду секретаря Київради

Ще під час обговорення кандидатури Резніков запевнив депутатів, що готовий відмовитись від свого адвокатського бізнесу в разі обрання його на посаду. Він заявив, що подасть заяву про вихід зі складу адвокатської контори, в якій він є співвласником, а також пообіцяв, що ця компанія ніколи не буде укладати договори з Київрадою.

Також він підкреслив, що є забезпеченою людиною і тому працюватиме виключно в інтересах громади Києва, а не особистих. “Я забезпечена людина і мій дохід дозволяє мені не дивитися “на сторону - ліву чи праву”, - сказав Резніков. За його словами, згідно з декларацією, яку він подав як кандидат у депутати в 2013 році, його заробіток склав 23 млн грн, з якого сплачено всі податки.Читайте такожКличко незадоволений роботою КМДА та обіцяє столичним чиновникам: "буде тяжко"

Також Резніков зазначив, виступаючи перед депутатами Київради, що збирається відвідувати всі базові засідання постійних комісій Київради, щоб давати відразу відповідні доручення Секретаріату Київради, аби проект якнайшвидше потрапляв для голосування в сесійну залу.

Після оголошення Лічильною комісією підсумків голосування Резнікова привітав з обранням мер Києва Віталій Кличко. У свою чергу Резніков подякував депутатському корпусу за довіру.