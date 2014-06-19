Кличко вніс кандидатуру на посаду секретаря Київради

Як передає кореспондент УНІАН, Віталій Кличко на засіданні Київради зазначив, що Олексій Резніков зможе ефективно працювати, він порядний і надійний.

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"У мене особисто є великий досвід роботи з цією людиною. Ми були в Київраді минулого скликання, відстоювали інтереси киян. Він не був представником нашої політичної сили, але витримав тиск з боку команди Леоніда Черновецького ", - сказав Віталій Кличко. Після цього він назвав прізвище Резнікова, який пройшов у Київраду за списком партії УДАР.

Олексій Резніков, звертаючись до депутатів, сказав, що не зареєстрований в лавах будь-якої партії, а є незалежним, і тому гарантує однакове ставлення до всіх політичних сил у Київраді і готовий з ними плідно співпрацювати.

Він також пообіцяв застосувати свій адвокатський і юридичний досвід для вдосконалення регламенту Київради, забезпечення прозорої роботи депутатського корпусу та прийняття рішень.