Кличко вніс кандидатуру на посаду секретаря Київради
Київський міський голова Віталій Кличко вніс кандидатуру столичного депутата Олексія Рєзнікова на посаду секретаря Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, Віталій Кличко на засіданні Київради зазначив, що Олексій Резніков зможе ефективно працювати, він порядний і надійний.
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"У мене особисто є великий досвід роботи з цією людиною. Ми були в Київраді минулого скликання, відстоювали інтереси киян. Він не був представником нашої політичної сили, але витримав тиск з боку команди Леоніда Черновецького ", - сказав Віталій Кличко. Після цього він назвав прізвище Резнікова, який пройшов у Київраду за списком партії УДАР.
Олексій Резніков, звертаючись до депутатів, сказав, що не зареєстрований в лавах будь-якої партії, а є незалежним, і тому гарантує однакове ставлення до всіх політичних сил у Київраді і готовий з ними плідно співпрацювати.
Він також пообіцяв застосувати свій адвокатський і юридичний досвід для вдосконалення регламенту Київради, забезпечення прозорої роботи депутатського корпусу та прийняття рішень.