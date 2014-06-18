Гаряча вода у Києві подорожчає з липня більш ніж на 70%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі – НКРКП), встановила з 1 липня 2014 року ПАТ «Київенерго» нові тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води та на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню.

Як повідомляє прес-служба «Київенерго», відповідне рішення НКРКП прийняла на своєму сьогоднішньому відкритому засіданні.

Зокрема, тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води з 1 липня 2014 року встановлені на рівні 25,10 грн за 1 куб. м (з ПДВ) за умови підключення сушки для рушників до системи гарячого водопостачання та на рівні 23,48 грн за 1 куб. м (з ПДВ) за відсутності рушникосушників.

Читайте такожКличко попередив киян про зростання тарифів на комунальні послуги

Тариф з централізованого опалення для абонентів житлових будинків, які обслуговує «Київенерго», встановлений на рівні 375,30 грн за 1 Гкал (з ПДВ) за наявності будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії та на рівні 9,22 грн за 1 кв. м за місяць протягом опалювального періоду (з ПДВ) за відсутності будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії.

У «Київенерго» звертають увагу, що тариф на послуги з централізованого опалення, встановлений Комісією, є сезонним та діє в опалювальний період.

Нагадаємо, що наприкінці квітня поточного року НКРКП своєю постановою №465 від 23.04.2014 встановила з 1 липня 2014 року ПАТ «Київенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб населення на рівні 295,17 грн/Гкал (без ПДВ).

Читайте такожВ Україні майже удвічі зростуть тарифи на воду

Зокрема, тариф на виробництво теплової енергії для ПАТ «Київенерго» становить 248,65 грн/Гкал (без ПДВ), на транспортування – 44,4 грн/Гкал (без ПДВ), на постачання – 2,12 грн/Гкал (без ПДВ).

Як пояснили в Комісії, рішення прийнято з метою приведення тарифів на теплову енергію в Україні для потреб населення до економічно обґрунтованого рівня на виконання постанови Кабміну №81 від 25 березня 2014 року. За даними НКРКП, середньозважене підвищення тарифів на теплову енергію за сукупністю всіх підприємств по Україні становило 41%.

Читайте такожУкраїнці з 1 липня зможуть отримати компенсацію на оплату компослуг

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 березня 2011 року підвищено тарифи на ЖКП для населення відповідно до рішень НКРЕ.

Відтоді вартість послуги на постачання гарячої води для населення за наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води за 1 куб. м склала 14,86 грн та без лічильника – 52,01 грн на 1 особу на місяць, якщо розрахунок здійснено до 20 числа місяця, а якщо пізніше – то, відповідно, тарифи становитимуть 15,89 грн за 1 кубометр гарячої води або 55,61 грн на 1 особу на місяць. Крім того, кияни сплачують за відведення гарячої води за наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води 1,38 грн за 1 куб м, або 4,83 грн на 1 особу в будинках з централізованим водопостачанням.

Тариф на теплову енергію (за 1 Гкал теплової енергії) у Києві становить 237,70 грн і 253,27 грн в залежності від строку оплати.