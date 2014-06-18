У Києві біля Золотих воріт прибрали незаконно встановлені торгові точки

Біля станції метро «Золоті ворота» прибрали незаконно встановлені торгові точки, МАФи та мобільні кав’ярні. Про це повідомив депутат Київради від «УДАРу» Олег Гаряга, йдеться у повідомленні прес-служби партії.

«До ранку нам вдалося прибрати близько 15 торгових павільйонів. Була повністю звільнена 20-метрова зона біля виходу з метро та навколо Золотих воріт. Прибирали торгові точки силами місцевих служб – адміністрації Шевченківського району та КП «Благоустрій» та за сприяння депутатів Київради», - заявив Гаряга.