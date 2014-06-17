У Києві невідомі осквернили пам’ятний хрест героям Крут на Аскольдовій могилі (фото)

Сьогодні вранці, 17 червня, зловмисники облили зеленою фарбою пам’ятний хрест героям бою під Крутами та пошкодили пам’ятну дошку Славі Стецько на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на о. Ігоря Онишкевича, настоятеля храму Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі. За його словами, факт вандалізму зафіксувала міліція.

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