У Києві невідомі осквернили пам’ятний хрест героям Крут на Аскольдовій могилі (фото)
17:55, 17 червня 2014Київ
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Сьогодні вранці, 17 червня, зловмисники облили зеленою фарбою пам’ятний хрест героям бою під Крутами та пошкодили пам’ятну дошку Славі Стецько на Аскольдовій могилі в Києві.
У Києві невідомі осквернили пам'ятний хрест героям Крут на Аскольдовій могилі
/ Фото: УНІАН
Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на о. Ігоря Онишкевича, настоятеля храму Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі.
За його словами, факт вандалізму зафіксувала міліція.
Фото: УНІАН
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