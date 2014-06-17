У Києві невідомі осквернили пам’ятний хрест героям Крут на Аскольдовій могилі (фото)

17:55, 17 червня 2014
Київ
0

Сьогодні вранці, 17 червня, зловмисники облили зеленою фарбою пам’ятний хрест героям бою під Крутами та пошкодили пам’ятну дошку Славі Стецько на Аскольдовій могилі в Києві.

Фото: УНИАН

Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на о. Ігоря Онишкевича, настоятеля храму Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі.

За його словами, факт вандалізму зафіксувала міліція.

Фото: УНИАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter