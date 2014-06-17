Махніцький пообіцяв мітингувальникам владнати питання з київським прокурором до 16:00

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із лідерів “Правого сектора” Ігор Мазур біля будівлі Генпрокуратури, яку пікетують активісти ПС.

За словами Мазура, також учасникам перемовин було обіцяно надати відповідь на пропозицію створити при Генпрокуратурі громадську раду, до якої б увійшли представники громадських правозахисних організацій.

Відповідаючи на запитання журналістів, Мазур зазначив, що у “Правого сектора” немає своєї кандидатури на посаду як київського прокурора, так і інших, але, на його думку, доцільним би було, щоб такі кандидатури висувались і обговорювались представниками відомих правозахисних організацій.

Мазур також пояснив, що 10 квітня до Генпрокуратури було передано лист-звернення, підписане 7 сотниками Майдану та представниками інших громадських організацій, в якому містилося прізвище осіб, які на думку громадськості заплямували себе, працюючи в органах прокуратури, а тому мають бути звільнені.

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Однак, як зазначив Мазур, з того часу керівництво прокуратури не надало жодної відповіді і саме тому така бездіяльність змусила Правий сектор пікетувати з п'ятниці як столичну прокуратуру так і генеральну.ляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, понад 100 активістів «Правого сектора» пікетують будівлю Генеральної прокуратури з вимогою відставки Герасимюка з посади прокурора Києва. Активісти вважають, що Герасимюк має бути звільнений з посади, оскільки працював в органах прокуратури за часів президента Віктора Януковича і фальсифікував кримінальні справи проти учасників акцій протесту.