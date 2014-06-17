КМДА просить Київраду якнайшвидше виділити кошти на протизсувні роботи у Солом'янському районі

Київська міська держадміністрація просить Київраду якнайшвидше виділити кошти на протизсувні роботи біля озера Глінка та Батиєвої гори.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Богдана Дубаса.

«Озеро Глінка і Батиєва гора – це ті проблемні об’єкти, які наразі потребують вирішення, і ми повинні розуміти ступінь відповідальності. Проблема в тому, що у міському бюджеті не закладені кошти на вирішення цих питань. Ми готуємо документи на найближчу сесію і маємо надію, що депутати приймуть відповідне рішення, аби запобігти катастрофі», – сказав Дубас під час наради в КМДА, головуючим на якій був Київський міський голова Віталій Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, ще в червні минулого року голова Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Рюмшин звернув увагу керівництва міста, що необхідно провести відповідні протизсувні роботи в десяти місцях, де раніше через зсуви було визначено ситуацію як надзвичайну. Серед цих об’єктів були і схили біля озера Глінка, а також низка інших адрес - між садибами 22, 24, 26 по вул. Адмірала Ушакова; по вул. Квітки-Основ'яненка, 14; по вул. Академіка Кащенка, 154; в Учбовому провулку, 7; по вул. Локомотивній; на розі вул. Провідницької та Радісної; на схилі Фролівської гори; на території Олександрівської лікарні та на схилі по вул. Петрівська, 34.