СБУ затримала терориста з «ДНР», який готував диверсії на об’єктах енерго- та водопостачання Києва

Служба безпеки України затримала 13 червня в Києві громадянина «Д» (позивний «Сєвєр»), одного з активних учасників терористичної організації «Донецька народна республіка», спільника терориста Ігоря Бєзлєра (на прізвисько «Бєс»).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що «Д», мешканець Донеччини, прибув до Києва з метою дестабілізувати ситуацію у столиці. Зі слів затриманого, керівник бойовиків «Бєс» поставив йому завдання вчинити низку диверсій на об’єктах енерго- та водопостачання Києва, щоб відволікти увагу від подій на сході України, зазначається в повідомленні.

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Затриманий диверсант спеціалізувався на підривній діяльності й разом з іншими бойовиками брав участь у підготовці мінування об’єктів інфраструктури Донецької області, повідомили в СБУ.

Крім того, зловмисник зізнався, що фінансував терористів, зокрема, бойовиків батальйону «Восток».

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Під час затримання у нього вилучено 100 тис. грн готівкою, гранату РГД-5, набої до вогнепальної зброї та 300 грамів наркотичної речовини, йдеться в повідомленні.

Слідство триває.