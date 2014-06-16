У Києві в сім'ях вимушених переселенців зі Сходу та Криму вже народилося 8 дітей
16:35, 16 червня 2014Київ
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У Києві в сім’ях вимушених переселенців із Криму та східних регіонів України народилося вже 8 дітей, які, відповідно, тепер є киянами.
У втікачів зі Сходу та Криму вже народжуються діти / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Володимир Бондаренко на сьогоднішньому засіданні в мерії.
За його словами, сьогодні допомогу в міському координаційному центрі з вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та життєзабезпеченням жителів Криму та східної України отримали 3 тис. 284 переселенці з Криму та 848 осіб зі сходу. Бондаренко запевнив, що вони забезпечені житлом та харчуванням.
Читайте такожУ КДМА буде чиновник, який відповідатиме за переселенців із Криму та Донбасу - Кличко«У тому числі серед переміщених в Київ громадян є породіллі, які вже тепер подарували киян - 8 маленьких киян, тобто 8 людей народили тут», - сказав Бондаренко.
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